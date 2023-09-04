مجلس الدولة يناقش آخر التطورات السياسية

عقد مجلس الدولة،إجتماعا برئاسة محمد تكالة،الإثنين، في مقر المجلس، بحضور النائب الأول مسعود عبيد، والنائب الثاني عمر العبيدي، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات السياسية في المشهد الليبي، ونتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين 6+6،بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس.

وتشكلت لجنة (6+6) من ممثلين لمجلسي النواب والأعلى للدولة بموجب التعديل الدستوري لوضع قوانين الانتخابات، التي تعذر إجراؤها في ديسمبر كانون الأول 2021 في ظل وجود حكومتين بالبلاد

وفي أواخر مايو أيار الماضي، توافقت لجنة (6+6) على إجراء الانتخابات البرلمانية في ديسمبر كانون الأول المقبل والرئاسية في يناير كانون الثاني 2024.