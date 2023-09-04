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«عمداء الجنوب»: نشكر القوات المسلحة على ما تقدمه من تضحيات لتأمين المنطقة

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر عمداء البلديات بالمنطقـة الجنوبية، بيانا، حول الأوضاع والعمليات العسكرية والأمنية في الجنوب.

وقال عمداء البلديات، في بيانهم:” نتقدم بالشكر والتقدير إلى القيادة العامـة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة بلقاسم حفتر وإلى أبنائنا البواسل من ضباط وضباط صف وجنود في القوات المسلحة العربية الليبية على ما قدموه وما زالوا يقدمونه من تضحيات في سبيل تأمين وحماية المدن والأراضي والحدود الليبية والمعارك التي يخوضونها اليوم في ميادين الشرف والعزة والتي سيكتبها التاريخ بأحرف من نور”.

وأضاف البيان:” اجتماعنا اليـوم في مدينـة سبها مع نائب رئيس الحكومة الليبية سالم الزادمة ووزراء الحكـومة الليبية، لبحث أوضاع الجنـوب الليبي”.

وتابع البيان:” إننا نشكر الحكومة الليبية على استماعها لمشاكل واحتياجات الجنوب الليبي، ووعودها التي نأمل أن ترى النور قريبًا في إعادة إعمار الجنوب الليبي وحل مختنقات واحتياجات فـزان بالكامل.

واختتم البيان، قائلا:” نرحـب في ذات السياق بجميع الشركات التي ترغب في المشاركة في برنامج إعمار وبناء المدن في فـزان، وفي الختـام نحن مع كل من يولي الاهتمام بفـزان ومدنها، ومع كل من يريد خدمة الجنـوب الليبي”.

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«عمداء الجنوب» القوات المسلحة تأمين المنطقة تضحيات

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صحيفة الساعة 24

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