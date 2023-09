“على قوات حفتر أن تتوقف فورا”.. هدم بنغازي يقلق الأمم المتحدة

حث تقرير لخبراء الأمم المتحدة قوات خليفة حفتر على التوقف فورا عن إجلاء السكان قسرا وهدم المنازل في مدينة بنغازي وإنهاء أعمال الانتقام والعنف ضد المتظاهرين.

وقال التقرير الصادر الاثنين إن أكثر من 20 ألف شخص من بنغازي أجبروا على إخلاء منازلهم خلال وقت قصير، والتخلي عن ممتلكاتهم ووثائقهم على يد كتيبة طارق بن زياد والكتيبة 20/20.

وأشار الخبراء في تقريرهم إلى عدم وجود مشاورات مسبقة مع السكان بشأن قرار الإخلاء، مشيرا إلى عدم وجود أي خطة لتعويض المتضررين، أو تقديم أي مساعدة لتأمين مساكن جديدة بما يساوي قيمة منازلهم، وإجبارهم على الصمت والتنازل.

وعبر الخبراء الأمميون عن قلقهم أيضا إزاء منع المتظاهرين وتفريقهم والاعتقال والاحتجاز التعسفي لبعض المدافعين عن حقوق الإنسان والسكان المعارضين لعملية الإخلاء.

وعن هدم المواقع الأثرية والتاريخية بالمدينة، ذكر التقرير أن عمليات الهدم المتعمد تسببت بأضرار لا يمكن إصلاحها للبناء المعماري الحضاري في المدينة، موضحا أن الدمار حرم السكان من المواقع الأثرية والدينية الهامة الشاهدة على تاريخ طويل للوجود البشري في المدينة.

وكشف تقرير الخبراء عن احتمالية تورط شركات محلية أو أجنبية مختلفة، مطالبين بتوضيح الوضع ومنع مزيد من التدمير التعسفي وانتهاكات حقوق الإنسان.

وعبر الخبراء عن أسفهم لعدم إجراء أي تحقيقات حتى الآن من جانب السلطات القضائية رغم تقديم الشكاوى إلى النائب العام منذ مارس 2023، معتبرين أن عمليات الإخلاء تنطوي على مسؤولية جنائية ومسؤوليات قانونية أخرى.

