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الحكم بحبس ثلاثة مسؤولين ماليين في مستشفى طرابلس الجامعي لتلاعبهم بخدمة الإعاشة وقبض رشاوى

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات
أصدرت سلطة التحقيق قرارًا بحبس ثلاثة من مسؤولي إدارة الشؤون المالية في مستشفى طرابلس الجامعي بناءً على تحقيقات جهاز الأمن الداخلي، حيث تلقى مأمور الضبط القضائي بلاغًا حول عدم تقديم خدمة الإعاشة بالمستشفى وعدم مراعاة المواصفات والاشتراطات المرعية.

وسرعان ما تم تنفيذ عمليات تحقيق دلت على تورط مدبري الشؤون المالية في المستشفى في تجاوزات مالية.، كما تبين أنهم قاموا برفض دفع تكاليف الخدمات المتعاقد عليها مع مقدمي الخدمة مقابل رشاوى ،و هذا السلوك أثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وبناءً على الأدلة التي تم جمعها خلال التحقيق  وباتصال وكيل النيابة، بنيابة بمكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف طرابلس ،أصدر قرار بحبس مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية والمراجع المالي والمراقب المالي، بتهم تعمدهم قبض مليون دينار مقابل أداء ثمن العقد وتلاعب بخدمة الإعاشة، وتم أيضاً حبس ثلاثة آخرين كانوا متورطين في هذه الواقعة.

 

 

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الوطن الليبية

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