بحضور رؤساء 24 بلدية.. اجتماع لعدد من وزراء الحكومة الليبية لبحث احتياجات الجنوب

شارك نائب رئيس الحكومة الليبية “سالم الزادمة” مع وزيـر الحكم المحلي “سامي الضاوي” في الاجتماع الموسع الذي دعت إليه وزارة الحكم المحلي في مدينة سبها والذي ضم جميـع بلديات الجنوب الليبي بحضور وزير العمل والتأهيـل “عبد الله الشارف” ووزيـر البيئة “محمد عبد الحفيظ” ووكيل عام وزارة الحكم المحلي السيد ابو بكر امصادف.

وجاء هذا الاجتماع لتوزيع مخصصات الباب الثاني لبلديات المنطقة الجنوبية، ومناقشة آلية وأبواب صرفها وفق ما يخدم الصالح العام لبلديات الجنوب.

كما تم استعراض المشاكل والاحتياجات التي تعاني منها بلديات المنطقـة الجنوبية، والعراقيل التي تقف حائلًا بين البلديات وبين تقديـم الخدمات اللازمة للمواطنين في مدن وقُرى الجنوب الليبي.

وبدوره قام “الزادمة” بتقديم التوجيهات لعمداء البلديات وحثهم على ضرورة بذل المزيد من الجهد في سبيل تقديم ما يلزم من خدمات للمواطنين بالجنوب.

وخلال الاجتماع، أشار وزير الحكم المحلي إلى أنه كُلف من رئيس الحكومة “أسامة حماد” بإبلاغ عمداء البلديات بأن الحكومة الليبية رفقة القيادة العامة ولجنة الاعمار ستقوم بزيارة قريبا الى الجنوب الليبي من أجل الشروع في برنامج إعادة إعمار مدن وقرى الجنوب الليبي عبر مشاريع واسعة في كافة المجالات.

وفي ختـام هذا الإجتماع ألقى عمداء البلديات بالمنطقة الجنوبية بيانًا عبروا فيه عن شكرهم وامتنانهم للقيادة العامة والقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، والى الضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة بالجيش الليبي على التضحيات التي يقدمونها في سبيل تأمين المدن والقرى والأراضي والحدود الليبية ومعارك الشرف التي يخوضونها على الحدود .

كما أشار البيان الى شكرهم للحكومة الليبية وما تبذله من جهود وفق الامكانيات المتاحة لديها، وعلى حضورها الى الجنوب من أجل النظر في حقوقه واحتياجاته، متمنين أن ترى وعود الحكومة الليبية النور في برامج إعمار الجنوب..