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“اللافي” يناقش مع السفير الفرنسي سبل إيجاد البيئة الملائمة لإجراء الانتخابات الليبية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




استقبل النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، اليوم الإثنين، سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الطرفان ناقشا مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وسبل إيجاد البيئة الملائمة لإجراء انتخابات حرة وشفافة، يقبل بها الجميع، وفق إطار قانوني، وبتوافق كل الأطراف السياسية .

كما بحثا خلال اللقاء جهود المجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية، وتهيئة سبل النجاح للمؤتمر الوطني الجامع.

وأكد السفير الفرنسي، على أهمية مشروع المصالحة الوطنية، مجدداً حرص بلاده على إنجاح العملية السياسية، من خلال توافق جميع المشاركين فيها على قوانين انتخابية، تضمن نجاح ومشاركة الجميع في الانتخابات، للوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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