«مؤتمر بطرابلس» يناقش الابتكار في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

انطلقت فعاليات الدورة الثالثة للمؤتمر الليبي الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الإثنين، بفندق كورنثيا في طرابلس، بمشاركة الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية .

وافتتح الملتقى الدكتور عبد القادر الزليطني عضو اللجنة التحضيرية بحضور رئيس الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات ورئيس مجلس ادارة الاكاديمية الاتصالات والمعلوماتية والمدراء العامون ومدراء الشركات وعميد كلية الهندسة جامعة طرابلس وعدد من المهندسين والمهتمين .

وألقى عضو اللجنة التحضيرية، كلمة ترحيبه، بالحضور موضحاً أهمية هذا المؤتمر في دعم وتطوير قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في ليبيا.

ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور على الروياتي، مدير عام إدارة الخدمات الإلكترونية بالهيئة العامة للاتصالات على أهمية المؤتمر الذي يعد منصة لدفع عجلة الابتكار في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ونشر ثقافة الوعي التقني والمعلوماتي داخل المؤسسات وذلك من خلال تبني الهيئة للمبادرات والبحوث والدراسات العلمية والتي من شأنها تعزيز فرص التحول الرقمي الذكي تحقيقاً لكل ما فيه صالح الوطن.

كما أثنى على دور الحكومة الوطنية، التي تولي اهتماماً خاصاً بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ومجتمع المعلومات وتعمل على تسخيره لخدمة المجتمع والقطاعات التنموية الأخرى لدورة الفاعل والمؤثر في هذا الشأن، وانطلاقا من ذلك جاء سعى الحكومة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات وعرض المسودة الصفرية لقانون الاتصالات والمعلوماتية على الجمهور وأصحاب العلاقة من خلال الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية.

كما تم الاعداد لتنفيذ عدد من الخدمات الالكترونية من الخدمات المختلفة، مثل خدمات التسجيل، وتقديم الطلبات والتقارير، والاستعلام عن الخدمات والمعاملات الحكومية المختلفة مثل استخراج الحالة الجنائية وغيرها ضمن خطة التحول الرقمي للدولة من خلال بوابة الكترونية موحدة وقناة اتصال آمنة تضمن انسيابية سير البيانات وتكاملها لتقديم خدمة ميسرة وأمنة للمواطنين.

وستلقى خلال الملتقى الذي يتواصل حتى الـسادس من الشهر الجاري أكثر من 60 ورقة بحثية و عدة محاضرات من الاكاديميين التابعين لإدارات الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية المتخصصة في مجالات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات .

ويشارك في إلقاء هذه المحاضرات نخبة من شركات الاتصالات للقطاع العام والخاص ولفيف من الأكاديميين المهتمين بهذا المجال.