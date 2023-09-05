“الكوني” يبحث استئناف تنفيذ مشروع السكك الحديدية الليبية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، اليوم الاثنين رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ مشروع السكك الحديدية، وعدداً من مديري الإدارات، لبحث المشاكل والصعوبات التي أعاقت استكمال تنفيذ المشروع المتوقف منذ سنوات.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الكوني، أكد على أهمية المشروع الاستراتيجي الذي يساهم في تقريب المسافات بين المناطق، والدول لتحقيق التنمية في عديد المجالات، والعمل على تذليل الصعوبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستئناف العمل بالمشروع بعودة الشركات المنفذة له، موضحاً بأن التأخير في تنفيذه تكون له أثاره السلبية على مشاريع التنمية.

فيما أكد رئيس مجلس الادارة رغبة الجهاز استكمال العمل بالمشروع، ومنح الجهاز ميزانية التنمية الخاصة به، حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له لاستكمال تنفيذ المشروع الاستراتيجي الهام بالتعاون مع الشركات الأجنبية الصينية والروسية المنفذة له للبدء المرحلي في خطوط كل من رأس اجدير- سرت، مصراتة – سبها، سرت بنغازي.

وكان النائب قد التقى على هامش أعمال الجلسة الخاصة بالتعاون الأفريقي الصيني خلال قمة بريكس، بجنوب افريقيا رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، مؤخرا، وبحث معه آليات تفعيل التعاون الاستراتيجي، والاقتصادي بين البلدين، وعودة الشركات الصينية لاستئناف العمل في ليبيا.

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