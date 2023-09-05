ليبيا الان

ديوان المحاسبة يجتمع لمناقشة استراتيجية تطوير البنية المؤسسية والعمل الرقابي

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات
عقد اجتماع في ديوان المحاسبة يوم أمس برئاسة “خالد شكشك”  وبحضور وكيل الديوان، ومشاركة مدير عام الرقابة على القطاع الخدمي، ومدير عام الموارد البشرية، ومدير مكتب الخطط والنظم.

تم خلال الاجتماع استعراض الخطة المقترحة لتطوير البنية المؤسسية لديوان المحاسبة وتعزيز دوره في مجال العمل الرقابي ،كما تم تقديم مقترح وخطة عمل لمكتب الجودة والتطوير المؤسسي بالديوان بهدف تحسين الأداء وتطوير العمل الرقابي.

تأتي هذه الجهود في إطار السعي الدائم لديوان المحاسبة في تحقيق التميز وتطوير البنية المؤسسية لضمان متابعة فعّالة للعمل الحكومي والمساهمة في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في البلاد.

 

الوسوم

العمل الرقابي الموارد البشرية ديوان المحاسبة ليبيا مكافحة الفساد

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك