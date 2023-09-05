ديوان المحاسبة يجتمع لمناقشة استراتيجية تطوير البنية المؤسسية والعمل الرقابي

تم خلال الاجتماع استعراض الخطة المقترحة لتطوير البنية المؤسسية لديوان المحاسبة وتعزيز دوره في مجال العمل الرقابي ،كما تم تقديم مقترح وخطة عمل لمكتب الجودة والتطوير المؤسسي بالديوان بهدف تحسين الأداء وتطوير العمل الرقابي.

تأتي هذه الجهود في إطار السعي الدائم لديوان المحاسبة في تحقيق التميز وتطوير البنية المؤسسية لضمان متابعة فعّالة للعمل الحكومي والمساهمة في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في البلاد.