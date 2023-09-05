اجتماع لمكتب رئاسة مجلس الدولة الاستشاري لمناقشة نتائج أعمال لجنة 6+6

عقد رئيس مجلس الدولة الاستشاري “محمد تكالة” ونائبيه “مسعود عبيد” و “عمر العبيدي” بحضور مقرر المجلس ” بلقاسم دبرز” اجتماعا، أمس الإثنين، في مقر المجلس.

ووفق المكتب الإعلامي للمجلس عبر موقع “فيسبوك”، تم خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات السياسية في المشهد الليبي، ونتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين 6+6.

وفي وقت سابق من أمس الإثنين، التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري “محمد تكالة”، وبحضور النائب الأول “مسعود عبيد” والنائب الثاني “عمر العبيدي”، سفيرَ دولة روسيا لدى ليبيا “حيدر رشيد اغانين”.

وتركز اللقاء، حول تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، حيث شدد تكالة، على أهمية تحقيق السلم في البلاد، وإنهاء كافة التدخلات السلبية، وتوحيد المواقف الدولية تجاه الملف الليبي لإنهاء الأزمة السياسية.

كما تطرق اللقاء، إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيزها في جميع المجالات بما يخدم صالح البلدين.