“ديوان المحاسبة يعلن نتائج رقابة الالتزام النموذجي في قطاع التعليم

وقام فريق المهمة بتقديم عرض مفصل حول الخطوات والمراحل التي تم اتباعها وفقًا لمعايير الانتوساي، بإشراف مدير مكتب الخطط وبحضور مدير عام الموارد البشرية ومدير عام الرقابة على القطاع الخدمي.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الديوان على ضرورة تعجيل وتيرة برامج التدريب لضمان تشمل جميع أعضاء الديوان.