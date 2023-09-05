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“ديوان المحاسبة يعلن نتائج رقابة الالتزام النموذجي في قطاع التعليم

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات
بحضور رئيس ديوان المحاسبة، ووكيل الديوان وفي إطار متابعته لمخرجات مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية، عقد اليوم اجتماع  لاستعراض نتائج مهمة رقابة الالتزام النموذجية بقطاع التعليم

وقام فريق المهمة بتقديم عرض مفصل حول الخطوات والمراحل التي تم اتباعها وفقًا لمعايير الانتوساي، بإشراف مدير مكتب الخطط وبحضور مدير عام الموارد البشرية ومدير عام الرقابة على القطاع الخدمي.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الديوان على ضرورة تعجيل وتيرة برامج التدريب لضمان تشمل جميع أعضاء الديوان.

 

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القطاع الخدمي الوكالة الأمريكية للتنمية ديوان المحاسبة قطاع التعليم ليبيا

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الوطن الليبية

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