ضمن برنامج توطين العلاج.. إجراء 4 عمليات قسطرة قلبية في مستشفى الهضبة بطرابلس

سجل مستشفى الهضبة الخضراء العام بطرابلس، نجاح أربع ( 4) عمليات زراعة صمام أورطي لحالات مرضية، عن طريق القسطرة أو ما يعرف بعملية “TAVI” وهي أحدث ماتوصل له العلم في عمليات تغيير الصمام على مستوى العالم، وذلك ضمن برنامج الحكومة لتوطين العلاج بالداخل. وفق منصة حكومتنا عبر موقع “فيسبوك”.

والجدير بالذكر أنه، في مارس الماضي، سجل المستشفى إجراء أول عملية في القطاع العام بليبيا باستخدام تقنية “TAVI”، التي تعد من التقنيات الطبية المتقدمة لإجراء عملية تغيير أو زراعة أو استبدال الصمام الأورطي التالف أو الضيق عن طريق القسطرة القلبية (دون جراحة).