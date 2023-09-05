الدبيبة يشارك في فعاليات منتدى عضوات المجالس البلدية

الوطن|متابعات

أكد رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة خلال منتدى عضوات المجالس البلدية في نسخته الثانية الذي نظمته وزارة الحكمالمحلي، دعمه في جميع المستويات وكل القطاعات لما أثبتته من جدارة واقتدار في بناء الدولة الليبية، متعهّدا بتلبية جميع الدعوات المُناديةبتعزيز دور المرأة الليبية وحقوقها وإتاحة كل الفرص أمامها.

ويهدف منتدى عضوات المجالس البلدية في إلى انتخاب لجان فنية متخصصة للعمل على ملفات تساهم في تطوير الإدارة المحلية وتوصياترئاسة الوزراء، تعزيزا لمشاركة المرأة في الإدارة المحلية وتفعيل مساهمتها على مستوى اتخاذ القرار المحلي، بما يحقق تطلعاتها في تلبيةحاجات المجتمع المحلي.

وأشار في ختام كلمته إلى أن باب الحكومة المنتهية سيبقى مفتوحا بشكل دائم لكل الليبيات مهما كانت الظروف، مؤكدا دعمه لدور المرأةودمجها في الكادر الوظيفي الرفيع لتقدم خدماتها في التنمية المحلية والمجتمعية.