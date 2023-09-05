خارجية الحكومة الليبية تنظم ورشة عمل بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي

نظمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية ورشة عمل حول مناقشة التعديلات المقترحة بشأن قانون تنظيم العمل السياسي والقنصلي رقم (2) لسنة ( 2001 ) وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الليبية للدراسات العليا وجامعة بنغازي.

جاءت الورشة بحضور وزير الخارجية المفوض “عبدالهادي الحويج” ورئيس الأكاديمية “عبدالسلام العمروني” والعديد من الخبراء القانونين و السياسين والمهمتين بالشأن القانوني والسياسي الليبي وموظفي الوزارة وتمت طرح مناقشة العديد من البنود المتعلقة بالقانون رقم ( 2 ) لسنة ( 2001 ).

كما تم الإتفاق على إقامة ورش عمل آخرى بمدينة البيضاء، على أن تحال الملاحظات بشكلٍ نهائي قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري إلى معالي رئيس مجلس الوزراء لإحالتها لرئيس مجلس النواب الليبي والسادة أعضاء المجلس المحترمون. وفق منشور الوزارة عبر موقع “فيسبوك”.