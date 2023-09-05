عقيلة يستقبل الأمين العام الجديد لجمعية الهلال الأحمر الليبي

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استقبل رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الإثنين في مكتبه ببنغازي، عمر علي بودبوس، الأمين العام الجديد لجمعية الهلال الأحمر الليبي، رفقة الزبير حمد الغرياني، المستشار القانوني للأمين العام.

وقام بودبوس، باطلاع رئيس مجلس النواب على آخر فعاليات ومناشط الجمعية، وخاصة نتائج اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد مؤخرا في فندق تيبستي ببنغازي، وما خرج به من توافق أعضاء الجمعية العمومية في اجتماعهم، يوم الإثنين 28.8.2023، والذين بموجبه تم اختيار قيادة جديدة للجمعية تمثلت في رئيس جمعية عمومية، ونائب للرئيس، وأمين عام جديد للجمعية.

بدوره أكد عقيلة على دعمه للجمعية وسعادته بحالة التوافق والاجماع الذي اكتسبته القرارات المتخذة في هذا الاجتماع. وقال، إننا نفخر بعمل دؤوب وسعي متميز لهذه المؤسسة التي تمثل جانب مهم لحياة الليبيين والمقيمين في تقديم الخدمات الإنسانية والخيرة طوال 66 عاما، والتي هي في محل فخر وتقدير واعتزاز لنا جميعا.

ودعا رئيس مجلس النواب إلى ضرورة تكثيف الجهود باللقاء مع الإدارة الجديدة المختارة بالجمعية، لدعمهم وتذليل المصاعب والعقبات لتصل الجمعية الهلال الأحمر الليبي بخدماتها للجميع دون تحيز أو تمييز.