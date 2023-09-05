“الزادمة” و “الضاوي” يجتمعان ببلديات الجنوب الليبي في سبها

الوطن| رصد

اجتمع نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية سالم الزادمة، ووزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية سامي الضاوي، ببلديات الجنوب الليبي، في مدينة سبها، لتوزيع مخصصات الباب الثاني لبلديات المنطقة الجنوبية، ومناقشة آلية صرفها، وفق ما يخدم الصالح العام لبلديات الجنوب.

وبحث الاجتماع المشاكل والاحتياجات التي تعاني منها بلديات المنطقة الجنوبية، والعراقيل التي تقف حائلًا بين البلديات وبين تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين في مدن وقُرى الجنوب الليبي.

وقدم الزادمة التوجيهات لعمداء البلديات وحثهم على ضرورة بذل المزيد من الجهد في سبيل تقديم ما يلزم من خدمات للمواطنين بالجنوب.

وأشار الضاوي إلى أنه كُلف من رئيس الحكومة، بإبلاغ عمداء البلديات بأن الحكومة الليبية رفقة القيادة العامة ولجنة الاعمار، ستقوم بزيارة في المدة القريبة القادمة إلى الجنوب الليبي من أجل الشروع في برنامج إعادة إعمار مدن وقرى الجنوب، عبر مشاريع واسعة في كافة المجالات.

من جانبه ألقى عمداء البلديات بالمنطقة الجنوبية بيانًا عبروا فيه عن شكرهم للقيادة العامة والقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، وإلى الضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة بالجيش الليبي، على التضحيات التي يقدمونها في سبيل تأمين المدن والقرى والأراضي والحدود الليبية.

وأشار البيان إلى شكرهم للحكومة الليبية وما تبذله من جهود وفق الامكانيات المتاحة لديها، وعلى حضورها إلى الجنوب من أجل النظر في حقوقه واحتياجاته، متمنين أن ترى وعود الحكومة الليبية النور في برامج إعمار الجنوب.

وحضر الاجتماع وزير العمل والتأهيل عبد الله الشارف، ووزير البيئة بالحكومة الليبية محمد عبد الحفيظ ووكيل عام وزارة الحكم المحلي ابوبكر امصادف.