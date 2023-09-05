بن عطية: حكومة الدبيبة لا تمثل الغرب الليبي

قال حسين بن عطية، عميد بلدية تاجوراء السابق، إن السفير الأمريكي يعمل على فرض إرادته على الليبيين لتكون حكومة جنيف طرف سياسي في الاتفاق السياسي القادم، وهذا تعدي واغتصاب لإرادة الليبيين.

وأضاف بن عطية، عبر حسابه على “فيسبوك”:” حكومة جنيف لا تمثل الغرب الليبي ولا مدينة ولا كل الليبيين بل أصبحت مكروهة”.

وتابع:” ثانيا، لماذا لم تكن حكومة السراج طرف سياسي ولم تسمحوا لها بالمشاركة في لجنة 75 التي اختارت حكومة جنيف؟”.

ووصف بن عطية حكومة عبدالحميد الدبيبة بـ«حكومة الوهم» متابعا:” لا تمثلني في أي اتفاق سياسي”.