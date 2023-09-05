مفوضية اللاجئين تطلب 3.7 مليون دولار لسد احتياجات المهاجرين في ليبيا

كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن حاجتها إلى تمويل بقيمة 3.7 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الملحة للمهاجرين في ليبيا، في ظل التطورات السريعة في الدول المجاورة، خاصة السودان والنيجر والحدود مع تونس.

وأوضحت، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أمس الإثنين، أن التمويل الإضافي سيسهم في مساعدة 600 مهاجر، إضافة إلى عشرة آلاف آخرين في مراكز إيواء، وذلك عبر توفير الفرش والبطانيات ومستلزمات النظافة وغيرها من مواد الإغاثة الأساسية.

وتخطط المفوضية لتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة في مراكز الصحة الأساسية والعيادات التي تستضيف المهاجرين.

وأشارت المفوضية إلى أن نقص الأدوية والعلاجات من أكبر الاحتياجات الصحية في ليبيا، تسبب في تحول بعض الحالات الطبية البسيطة إلى حالات مهددة للحياة.

وتسعى إلى توسيع نطاق المشاريع سريعة الأثر في ليبيا، بالتعاون مع السلطات والمجتمعات المحلية.

وتركز تلك المشاريع على التعليم والصحة وتقوية المجتمعات المحلية، والرياضة والبنية التحتية، ويستفيد منها نحو 20 ألف شخص بشكل مباشر.

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كما تخطط مفوضية اللاجئين لإجراء برامج لتطوير قدرات ومهارات العاملين في مختلف الوكالات الحكومية، بما في ذلك مديرية مكافحة الهجرة غير الشرعية وخفر السواحل