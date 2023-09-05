الأرصاد الجوية: سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي

الوطن | رصد

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي تمتد تدريجياً لتشمل من مساء اليوم أغلب مناطقالشمال الغربي خاصةً على مناطق ( المرج و الجبل الأخضر – المناطق الممتدة من طرابلس حتى سرت ) تصحبها أحياناً خلايا من السحبالرعدية مع رياح نشطة إلى قوية أحياناً، بينما تكون فرصة الأمطار أقل على مناطق أقصى الساحل الغربي.

وتوقع المركز اعتدال درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا خاصةً مناطق الشمال حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (25 – 31)مْ، وعلى مناطق الجنوب مابين (36 – 42)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد على مناطق الجنوب الغربي بينما ترتفع على مناطق الجنوبالشرقي ثم تتراجع يوم الخميس.