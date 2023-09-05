مهاجم سنغالي يرفض عرضا مغريا من الأهلي طرابلس

أفاد موقع “كووورة” أن الأهلي طرابلس قدم عرضا مغريا للمهاجم السنغالي عثمان فاي نجم نواذيبو الموريتاني.

وأكد المصدر أن عثمان فاي رفض العرض، وفضل البقاء مع نواذيبو الذي ينافس في دوري أبطال أفريقيا.

وتعاقدت إدارة الأهلي طرابلس مع عدد من الأسماء لدعم صفوف بطل الدوري الليبي، وعلى رأسهم “أدريانو بالميرو دوارتي وسند الورفلي ومؤيد اللافي والهادي عمارة”.

يشار إلى أن الأهلي طرابلس خرج من الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال أفريقيا، رغم فوزه على ضيفه نواذيبو بنتيجة (1-0)، على استاد القاهرة الدولي في إياب هذا الدور.

وكان نواذيبو قد نجح في تحقيق الفوز على أرضه في لقاء الذهاب بنتيجة (2-0)، ليتأهل للدور التالي بنتيجة (2-1) في مجموع المواجهتين.

وسجل عثمان فاي ثنائية نواذيبو أمام الأهلي طرابلس في لقاء الذهاب، والتي ساهمت في تأهل الفريق للدور المقبل بدوري الأبطال.