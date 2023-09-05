نادي الاتحاد الليبي يعلن تعاقده مع مهاجم

أعلن نادي الاتحاد الليبي، رسميا، تعاقده مع المهاجم محمد الجورني.

وقال حساب النادي على فيس بوك “رفض عروض العديد من الأندية؛ الموهبة محمد الجورني مايسترو خط الوسط يفضل اللعب لزعيم وعميد الأندية الليبية، مرحبا بك في قلعة الزعيم”.

وسبق للجورني أن لعب للأهلي طرابلس وخاض تجربة في الدوري التونسي مع الصفاقسي.

وكان الاتحاد قد أبرم عدة صفقات أبرزها ضم المهاجم المخضرم معتز المهدي والجناح وليد المرغني واللاعب أبوبكر الحشاني والموهبة الموريتانية حمي الطنجي.

وبحسب كووورة أن الاتحاد بصدد إعلان عدة صفقات أبرزها لاعب الوسط معاذ العمامي.