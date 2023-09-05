نادي التعاون الليبي يجدد لحارسه ويعلن وصول طاقمه الفني

أعلن نادي التعاون تجديد عقد حارس مرمى الفريق أحمد بلعيد.

يأتي ذلك بعدما مددت إدارة السحارة عقود عدد من اللاعبين على رأسهم الصاعد عبد العالي يوسف والمدافع المخضرم هيثم ضانة.

وتعاقد التعاون مع أسماء محترفة على غرار الجناح الأيسر المصري محمد إبراهيم، قادما من نادي كفر الشيخ وسعودي عبدالله مهاجم منتخب بوروندي، حسب موقع كووورة .

كما ضمت النجم الواعد طه خليل قادماً من دارنس وصانع الألعاب مُؤيد القمودي من نادي أساريا، والمدافع محسن الأوجلي من الصداقة والحارس رضوان توفيق من الأخضر.

من جانب آخر أعلن النادي وصول الطاقم الفني الجديد للفريق الأول إلى مدينة اجدابيا، بقيادة المدرب المصري مصطفى مرعي.