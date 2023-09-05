رسميا.. تعزيز أفريقي جديد لوسط نادي الأولمبي الليبي

واصلت إدارة نادي الأولمبي المنافس في الدوري الليبي الممتاز تدعيم صفوف الفريق قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.

ونجح “الأزرق” في التعاقد مع لاعب الوسط النيجيري هنري أوشي، قادما من نادي القطن البنيني.

وذكر الأولمبي عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك الاثنين: “نبارك للاعب شرف ارتداء غلالة (قميص) النادي، ونتمنى له كل التوفيق وتقديم الإضافة للفريق”، حسب موقع كووورة.

وكان نادي الأولمبي قد أعلن أمس الأحد رسميا التعاقد مع الثنائي الدولي الكونغولي، الجناح إلفيا جيوفاني إيبامي، ورأس الحربة جورجس كادير يبديمبو.

وتعاقد الأولمبي أيضا مع عدد من اللاعبين المحليين، أبرزهم الحارس عبد الرحيم زقروبة قادما من الصداقة وعلي بلقاسم لاعب الخمس السابق.