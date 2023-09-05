صافي المرتبات في ليبيا حسب جدول الرواتب الموحد لسنة 2023 و العلاوة السنوية والترقيات

صافي المرتبات حسب جدول الرواتب الموحد لسنة 2023 و العلاوة السنوية والترقيات .

وجاء صافي مرتبات الجدول الموحد لسنة 2023، على النحو التالي :

الدرجة 2 علاوة سنوية 20 د.ل صافي الراتب 773 د.ل

الدرجة 3 علاوة سنوية 20 د. ل صافي الراتب 865 د. ل

الدرجة 4 علاوة سنوية 20 د. ل صافي الراتب 956 د. ل

الدرجة 5 علاوة سنوية 30 د. ل صافي الراتب 1047د. ل

الدرجة 6 علاوة سنوية 30 د. ل صافي الراتب 1183د. ل

الدرجة 7 علاوة سنوية 30 د. ل صافي الراتب 1320د. ل

الدرجة 8 علاوة سنوية 40 د. ل صافي الراتب 1456د. ل

الدرجة 9 علاوة سنوية 40 د. ل صافي الراتب 1639د. ل

الدرجة 10 علاوة سنوية 40 د. ل صافي الراتب 1821دل

الدرجة 11 علاوة سنوية 50 دل صافي الراتب 2039دل

الدرجة 12 علاوة سنوية 50 دل صافي الراتب 2312دل

الدرجة 13 علاوة سنوية 50 دل صافي الراتب 2586دل

الدرجة 14 علاوة سنوية 60 دل صافي الراتب 2859دل

وبالنسبة للترقيات من درجة لاخرى تضمن الجدول الموحد من الدرجة الأولى إلى العاشرة 4 سنوات بالتاريخ الميلادي حيث تحسب من تاريخ الشهر التى يلي مباشرة العمل بمعني تاريخ أستحقاق العلاوة السنوية ومن الدرجة العاشرة فما فوق 5 سنوات.

ويشترط الترقيات حصول الموظف بتقرير الكفاءة من رئيسه المباشر على جيد جداً للترقية وبقرار وتوفر التغطية المالية من إدارة الميزانية.