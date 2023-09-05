صفقة غانية تدعم صفوف نادي الاتحاد المصراتي

أعلن نادي الاتحاد المصراتي رسميا مساء الاثنين عن ضم المحترف الغاني إلفيس ساكي قادما من الدوري الجورجي.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الاتحاد المصراتي على موقع فيسبوك: “رحبوا معنا بالوافد الجديد، لاعب مركز الارتكاز الغاني إلفيس ساكي”.

وتابع: “هذا اللاعب من مواليد 1996؛ حط رحاله في قلعتنا قادما من نادي (سامجورالي) الجورجي، كل التوفيق لصاحب الرقم 8”.

وكانت إدارة نادي الاتحاد المصراتي قد أبرمت عدة انتدابات لدعم الفريق، على غرار صانع الألعاب مخلص الماجري لاعب الصقور السابق، والليبيري تيرينس ليونارد القادم من نادي سومقاييت الأذربيجاني، حسب موقع كووورة.

ويسعى الاتحاد المصراتي للظهور بشكل أفضل من الموسم الماضي، حيث صارع على البقاء.