بن صالح: لا أقبل تغيير الدبيبة إلا بشخصية تشبه عمر بن الخطاب

أعلن سليمان بن صالح، محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، أنه لن يقبل بتغيير رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إلا بشخصية تشبه عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)، بحسب قوله.

وقال بن صالح، في منشور عبر «فيسبوك»: “لو كان التغيير سيأتي بشخصية تشبه شخصية سيدنا عمر بن الخطاب فأنا مع هذا التغيير على طول وسأكون أول الداعمين له، وإن كان القصد من التغيير هو كنس كل الموجودين في المشهد السياسي وعلى بكرة أبيهم فأنا مستعد حتى للقتال من أجل هذا التغيير، وأما إن كان التغيير سيأتي بشخصية من الشخصيات المطالبة بالتغيير والتي ملئت الساحة ضجيجاً فما جدوى هذا التغيير؟”، على حد وصفه.

وأضاف “بالنسبة لي ولأمثالي نحن لا نشخصن المشاكل ولا نسعى للاستفادة الشخصية سواء من خلال الإبقاء على الموجودين أو من خلال دعم القادمين الجدد، لذلك نحن نسعى لأن يكون التغيير من أجل المصلحة الوطنية ولا شيئ غيرها، وهو أن يكون التغيير يشمل كل الأجسام الموجودة حالياً وبدون أي استثناء، وهذا لن يحدث إلا بتنظيم انتخابات برلمانية تشرف عليها الأمم المتحدة”، وفقا لتعبيره.

وتابع “المطالبين بانتخابات رئاسية تُعقد بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية لم تكن نواياهم صادقة نحو الوطن لإخراجه من أزمته وإنما تدفعهم مصالحهم الشخصية نحو الاستمرار في البقاء كلاعبين أساسيين على الساحة لتحقيق المزيد من السيطرة على مقدرات الوطن”، بحسب حديثه.