د. جبريل العبيدى يكتب : حكومة الدبيبة.. قفزة فى الظلام

لأى دولةٍ الحقُ السيادىُّ فى اتخاذ الإجراءاتِ التى تراها تخدم مصالحَ بلدها، سواء كانَ عبرَ التطبيع أو المقاطعة، فلكل بلدٍ خصوصيةٌ فى الواقع السياسى، خصوصًا بلدانَ المواجهة الحدودية مع إسرائيل، وحتى تلك التى تربطها مصالحُ اقتصادية، ولكنَّ الأمرَ مع حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية كانَ مختلفًا، فالتطبيع كانَ منفردًا، ومن دون علم أو إذنٍ من البرلمان، أو حتى المجلس الرئاسى، شريكى القرارِ مع الحكومة، بل ومنح وسحب شرعيته، وبالتالى كانَ ما قامت به الحكومة تطبيعًا مجانيًا ولصالح بقاء الحكومة منتهية الولاية، بعد أن سحب الثقة منها البرلمان الليبى المنتخب. محاولة التطبيع من قبل حكومة الدبيبة كانت من أجل استخدامِها ورقةً لتكريس بقائِها وليست لصالح ليبيا بأى شكلٍ من الأشكال.

التخبط الحكومى فى إسرائيل وراءَ تسريب خبر اللقاء بين وزيرى الخارجية الليبية والإسرائيلية بوساطة إيطالية تسبَّب فى أزمةٍ للحكومة فى البلدين؛ فالأولى السيدة المنقوش وزيرة خارجية ليبيا تسبب فى سقوطها وتخلى رئيس حكومتِها عنها، رغم أنَّ اللقاءَ بعلمه وبتعليمات مباشرةٍ منه، إلا أنَّه فضَّل أن تكونَ السيدة المنقوش كبشَ الفداء أمام غضب أنصاره، خصوصًا من الإسلام السياسى، إذ خرجَ المفتى المعزول معلنًا تكفيرَ من قام باللقاء، ووصفه بعمل الشيطان، وهو المفتى نفسُه الذى ساند الجماعاتِ التكفيرية بجانب عراب «الربيع العربى» الفرنسى اليهودى برنارد ليفى، زمن انطلاق حراك فبراير عام 2011 لإسقاط نظام القذافى.

فى الجانب الآخر، تعرَّض وزيرُ خارجية إسرائيل للانتقادات شديدة اللهجة، بسبب تسريبه الخبرَ لوسائل الإعلام، حيث وصفته المعارضة الإسرائيلية بعدم النضج السياسى، بل و«الغباء» السياسى، وفقَ تعبير المعارضة، واتسعت دائرةُ الانتقادات، خصوصًا من الولايات المتحدة الأمريكية راعية اللقاءات، التى اتَّضح أنَّها بدأت منذ عامين بوساطة من اليهود «الليبيين» فى الخارج، حيث وجهت رسالة شديدة اللهجة والتعبيرات للخارجية الإسرائيلية، التى وصفتها بهدم مشروع تطبيع بدأ منذ عامين، وتسبب فى أضرار للطرفين السياسيين فى ليبيا وفى إسرائيل.

بعيدًا عن تفسيرات وخيبة الأملِ لدى السياسيين من تسرب الخبر مما تسبب فى اندلاع مواجهاتٍ عنيفة فى ليبيا، دفعت وزيرة الخارجية للهروب بطائرة خاصة من ليبيا، خشيةَ أن يطولَها عنف المتظاهرين، الذين اقتحموا مبنى وزارة الخارجية فى طرابلس وبعض المقرات الحكومية الأخرى.

براغماتية الحكومة الليبية للبقاء فى السلطة، حتى عبر تطبيع علاقات ليست فيها أى مصلحة للشعب الليبى، بل هى مقدمة لابتزاز ليبيا فى ملف التعويضات لليهود «الليبيين» الذين غادروا ليبيا طواعية عام 1948 فى أكبر هجرة ليهود ليبيا، ثم تبعهم الباقون عام 1967، وفى العامين كانت الهجرة طواعية وليست عبر الإكراه أو الترحيل، كما يزعم بعضهم اليوم، حتى الأملاك التى زعم بعضهم تركها فى أغلبها كانت بيعا وشراء قبل مغادرتهم، وإن كان هناك بعض الضحايا، فهم رهطٌ قليل جدًا، وليس كما يزعم البعض بأنَّها ممتلكات تقدر بمئات المليارات.

ليبيا لم تكن بيئةً طاردةً لليهود، خصوصًا من عاشوا فيها، والدليل أنَّهم تمسكوا بعادات الليبيين من ملبس ومأكل ومغنى وشعر حتى وهم فى المهجر، مما يعكس حالة من الحنين لليبيا، ويؤكد أنهم لم يغادروا ليبيا كرهًا، بل طواعية، لمصالحهم الخاصة، بالتالى ما يقوم به البعض منهم يعد عملية ابتزاز غير مسبوقة تساندهم فيها حكومة اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو، التى استغلت تلهف حكومة الوحدة الوطنية، حكومة الدبيبة، للسلطة والبقاء فيها، لتبدأ لقاءات التطبيع لصالح الجانب الإسرائيلى، بينما ليبيا لن تجنى سوى غرامة دفع التعويضات الباهظة لأجل بقاء حكومة براغماتية ترفض المغادرة من سلطة ليبيا فى مقابل حكومة إسرائيلية فى أزمة داخلية تسعى لتحقيق أى مكسب سياسى، ولو كان بالتطبيع المجانى مع ليبيا التى لا تتشارك معها أى مصالح اقتصادية أو غيرها سوى ملف «التعويضات لليهود الليبيين»، الملف الشائك من عشرات السنين ومثقل بالافتراءات والأكاذيب والتهويل فى حجم الضحايا والتعويضات.

ما قامت به وزيرة الخارجية الليبية بالتأكيد لم يكن عملًا فرديًا أو لقاءً بالصدفة، كما زعمت، فاللقاء كانَ بترتيب إيطالى ووساطة من اليهود «الليبيين» فى روما وتل أبيب، وباعتراف الجانب الإسرائيلى، الذى كشفَ عن اللقاء بالقول إنَّه تم التنسيق على أعلى المستويات، مما يعنى علم رؤساء الحكومات الليبية والإسرائيلية والإيطالية ودعمًا لوجستيًا أمريكيًا كراعٍ للقاءات بين الطرفين، وبالتالى تصبح جميعُ محاولات الحكومة الليبية القول بأنَّ اللقاء كان تصرفًا فرديًا من وزيرة الخارجية، واتخاذها كبش فداء تمسح به سوءتها، استخفافًا بالعقول وعذرًا أقبح من الذنب.

نقلا عن صحيفة «الشرق الأوسط»