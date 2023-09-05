الصغير: الدبيبة يقيل “كتي” ولا يستطيع المساس بالمصراتي “محمد عيسى”

انتقد وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، إقالة “الدبيبة” لعمر كتي وكيل الخارجية لشؤون التعاون الدولي، وعدم إقالة محمد عيسى وكيل الخارجية للشئون السياسية، على خلفية لقاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي.

وقال الصغير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “الصهيوني الدبيبة يقيل عمر كتي وكيل الخارجية لشؤون التعاون الدولي، لو سمع الكلام واستقال كان اتخذ موقف أكثر صراحة ويحسب له وأشرف له من أن يقيله الصهيوني”.

وتابع؛ “الدبيبة لا يستطيع طبعا المساس بالوكيل المصراتي محمد عيسى لأنه يمتلك ميليشيا مسلحة ومزرعته بمصراتة هي أحد أهم معاقل التخطيط للمظاهرات ضد الدبيبة والصهيونية نجلاء”.

وكان قد “كتي” قد نشر بيانًا عبر حسابه على فيسبوك، جاء فيه؛ “أعلن أنا عمر محمد كتي وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، إني بريء من كل أدوات التطبيع و أشكال التعامل مع الكيان الصهيوني الغاصب”.

وأردف “وإننا على ثوابتنا لا نزال وإننا ملتزمون بقيم الشعب الليبي نسعى لتحقيقها بكل ما أوتينا من قوة حتى يتحقق للشعب الفلسطينى حريته وكرامته و حتى تعود فلسطين العربية حرة مستقلة، ويتحقق لكل الشعب الفلسطيني استقراره وأمنه ويتمكن من تقرير مصيره في الأرض وتحت الشمس”.

وعلى الجانب الآخر أصدر محمد عيسى بيانًا عبر حسابه على فيسبوك، قال فيه “إن ما نُشر عبر الصحف الصهيونية والدولية على لسان وزير خارجية الكيان الصهيوني من لقاء قد تم مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية فهو يعد خيانة وطنية وجرماً بموجب قانون مقاطعة إسرائيل يستوجب من الجهات المعنية التحقيق فيه وإحالة كل المتورطين في ذلك إلى القضاء”. بحسب قوله.

وأكمل؛ “وليس صحيحا ما ورد في صفحة وزارة الخارجية بأنّ هذا اللقاء كان عرضي وغير رسمي (وهذا بحد ذاته فعلٌ شنيع) فمن المتعارف عليه بأن أي اجتماع أو لقاء يعقده مسؤول بالخارج يكون معداً له سلفاً، وإنني بصفتي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية أتبرأ مما حدث وأرفضه بشدة”. وفق كلامه.

وتابع؛ “فهو لا يمثل الثوابت الوطنية للسياسة الخارجية التي حرصتُ وزملائي في الوزارة على الحفاظ عليها، ولا يقبل به أي موظف وطني شريف يعمل في وزارة الخارجية الليبية بتاريخها العريق الذي كان دوماً مناصرا للقضية الفلسطينية ورافضاً لأية دعوات للتطبيع مع الكيان المحتل، فما حدث هو بعيد عن أخلاقيات ومبادئ الدبلوماسية الليبية ولا يمثلها”. على حد قوله.