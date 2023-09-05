الاتحاد الأوروبي يوضح بشأن الإعلان رئيس البعثة الأوروبية في طرابلس

أكد المتحدث باسم مكتب العمل الخارجي الأوروبي بيتر ستانو، الاثنين، أن الإعلان عن رئيس البعثة الأوروبية في طرابلس سيتم الإعلان عنه “في الوقت المناسب”.

ويأتي ذلك بعد تراجع حكومة الوحدة الوطنية عن رفض اعتماد الدبلوماسي الإيطالي نيكولا أورلاندو سفيرا للاتحاد الأوروبي، حسب صحيفة عين ليبيا.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء عن بيتر ستانو قوله خلال إحاطة صحفية في بروكسل، إن الدبلوماسية “مهنة لا تمارس عبر الميكروفونات، بل بتكتم وسرية”.

وأضاف المتحدث الأوروبي: “سنعلن عن المناوبة الجديدة للسفراء، بما في ذلك بعثتنا في طرابلس، في الوقت المناسب. أي بعد الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة”.