مشيرب: السم الزعاف لأبنائنا يكمن في القنوات الفضائية والموبايلات

رأى عبد الرزاق مشيرب، خطيب مسجد بن نابي بطرابلس، أن السم الزعاف لأبنائنا يكمن في القنوات الفضائية والموبايلات، بحسب وصفه.

وقال مشيرب في منشور عبر «فيسبوك»: “يللى يفتش فى محتوى الكتب المدرسية وحريص حتى على الألوان والشدة والضمة وعلامة + وامداير قصة على كل شئ. نقولك بارك الله فيك وزادك الله حرصا وجزاك كل خير”، وفقا لقوله.

وأضاف “لكن ياريت تركز شوية على القنوات الفضائية والموبايلات وما فيهم من سموم عقدية ولا أخلاقية فى المسلسلات والرسوم والتطبيقات وبقية البرامج فهناك يكمن السم الزعاف لأبنائك”، على حد تعبيره.