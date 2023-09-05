تاجوراء.. القبض على متهم بسرقة سيارة شفروليت من طرابلس

اعلنت مديرية أمن تاجوراء، عن القاء القبض على متهم بسرقة سيارة شفروليت اوبترا صالون اللون أبيض .

وورد بلاغ بسرقة سيارة نوع شفروليت اوبترا صالون اللون أبيض تحمل لوحة رقم 525828-5-25 تم تكليف دورية تابعة للتحري بقوة المهام الخاصة حيث تم ضبط المركبة تتجول بمنطقة الجفينة بحوزة السارق ويدعى (أ.م.ع) ليبي الجنسية من مواليد 1996 مقيم بغوط الرمان وعند الاستفسار عنها من قبل غرفة العمليات والسيطرة بالمديرية أتضح بأنها مسروقة من دائرة اختصاص مركز شرطة الغربي بمديرية أمن طرابلس.

وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه باحالته الى مركز شرطة الغربي من حيث الاختصاص.