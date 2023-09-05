أمطار جيدة ورعدية بهذه المناطق.. الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الثلاثاء 05 سبتمبر 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 05 سبتمبر 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث تشهد الاجواء سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي تمتد تدريجياً لتشمل من مساء اليوم أغلب مناطق الشمال الغربي، ومن المتوقع أن تكون جيدة خاصةً على مناطق ( المرج و الجبل الأخضر – المناطق الممتدة من طرابلس حتى سرت ) تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية مع رياح نشطة إلى قوية أحياناً، بينما تكون فرصة الأمطار أقل على مناطق أقصى الساحل الغربي.

درجات الحرارة تكون معتدلة على أغلب مناطق ليبيا خاصةً مناطق الشمال حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (25 – 31)مْ، وعلى مناطق الجنوب مابين (36 – 42)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد على مناطق الجنوب الغربي بينما ترتفع على مناطق الجنوب الشرقي ثم تتراجع يوم الخميس.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب تدريجياً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق من مساء اليوم، ومن المتوقع أن تكون جيدة بدايةً من مساء يوم الغد على المناطق الممتدة من طرابلس حتى سرت تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية أحياناً من مساء يوم الغد على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(28–33)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: سقوط أمطار على أغلب المناطق ومن المتوقع أن تكون جيدة خاصة على الجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-31)مْ، وتسجل زيادة يوم الغد على أقصى الساحل الشرقي.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (36-41)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-38)مْ، وتسجل ارتفاع يوم الغد ثم تتراجع يوم الخميس.