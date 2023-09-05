المريمي: مجلسا النواب والدولة سيتفقان على تشكيل حكومة جديدة محددة الوزارات

أكد فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، أن “الحكومة الجديدة لن تتكون بدمج حكومتي الدبيبة وحماد”.

وقال المريمي، في تصريح صحفي، إن “النواب والدولة سيتفقان على تشكيل حكومة جديدة محددة الوزارات”.

وختم موضحًا أن “هذه الحكومة الجديدة ستكون مهمتها الرئيسية الإشراف على إجراء الانتخابات”.

تجدر الإشارة إلى أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، كان قد شدد خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في 22 أغسطس الماضي؛ على ضرورة تشكيل حكومة موحدة كخطوة لإجراء الانتخابات المعطلة.