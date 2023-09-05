عبدالعزيز: الليبيون يحبون نشر الأكاذيب على بلادهم

زعم محمود عبد العزيز، عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، أن الليبيين يحبون نشر الأكاذيب على بلادهم.

وقال عبد العزيز، في تعليقه على منشور بـ «فيسبوك»: “لا أدري لماذا يحب كثير من الليبيين نشر الأكاذيب على بلادهم، لا أدري كيف ينشر الإنسان أكاذيب وأراجيف دون التحقق”.

وختم موضحًا “أهو طلع كتاب ليس له علاقة بمناهج التعليم.. رواية، ربي يهدي وخلاص”.

جاء ذلك تعليقًا “عبد العزيز” تعقيبًا على منشور آخر علق على الصور غير اللائقة التي انتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها غير موجودة في أي كتاب من المنهج الليبي.

كما أوضح أن الصورة موجودة في قصة للكاتبة (ميسون أسدي) بعنوان (هل الأولاد يعرفون؟)، وكانت هذه الصورة قد أثارت ضجة في الأردن سنة 2018 وفي مصر سنة 2020.