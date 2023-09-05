وزارة التعليم توجه بإغلاق فصول رياض الأطفال بالمدارس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 September, 2023

وجهت وكيل وزارة التربية والتعليم مسعودة الأسود مراقبي التربية والتعليم بالإسراع بإغلاق فصول رياض الأطفال أو الفصول الدراسية التمهيدية للأطفال الذين لم يبلغوا سن الدراسة.

ودعت وكيل الوزارة إلى عدم فتح فصول لرياض الأطفال أو فصول تمهيدية في نفس المباني التي تشغلها مدارس مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

وحثت وكيل الوزارة على التقيد بالمعايير والشروط المطلوبة لفتح رياض الأطفال وفق اللائحة رقم 1601 لسنة 2018 وتنبيه مديري المدارس بضرورة التقيد بما ورد حماية للطفل وضمانا لحقوقه التربوية والتعليمية.