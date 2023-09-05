تحرير 10 سوريين مخطوفين بقوة السلاح في غرب ليبيا

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، أمس الإثنين، تحرير 10 سوريين مخطوفين بقوة السلاح في منطقة رقدالين على الساحل الغربي.

وتلقى مكتب المعلومات والتحري وقسم البحث الجنائي بمديرية أمن السهل الغربي بلاغاً بشأن خطف فتاة سورية الجنسية بمدينة رقدالين من قبل أشخاص مجهولي الهوية.

وبحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على فيسبوك، باشر أعضاء البحث والتحري جمع المعلومات حول البلاغ؛ حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط ثلاثة أشخاص متهمين في الواقعة، وأنهم من ذوي السوابق الجنائية،

وعقب ضبط المتهمين داخل منزل مهجور بمنطقة الرقدالين، جرى تحرير 10 أشخاص من الجنسية السورية جرى خطفهم بقوة السلاح.

وبحسب البيان، فإن السوريين المحررين خطفوا من أمام فندق الدلفين بمدينة زوارة، وأن الفتاة المبلغ عنها جرى نقلها لمدينة زوارة؛ حيث جرى التنسيق مع قسم البحث الجنائي بمديرية أمن زوارة للمساعدة في تحرير الفتاة المختطفة.

وأكد البيان، اتخاذ الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية، وإبلاغ النيابة العامة لاستكمال الإجراءات وإحالة المتهمين إلى مكتب النائب العام.