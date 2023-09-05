“الصيد”تناقش مشاكل نقل البضائع والخدمات بين ليبيا ومصر

الوطن|متابعات

عقدت مستشارة وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة منتهية الولاية ” شذر الصيد”، ورئيسة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة المصرية، “أماني الوصال” ،اجتماعاً لمناقشة المشاكل والصعوبات التي تعترض نقل البضائع والخدمات وحركة المواطنين في منفذ مساعد ـ السلوم.

أكدت الصيد خلال الاجتماع على أهمية وضع آلية لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وشددت على أهمية التزام المنتجات المصرية التي تدخل الأسواق الليبية بالمواصفات والمعايير المعتمدة في ليبيا.

من جانبها، أكدت الوصال على أهمية ليبيا كشريك تجاري رئيسي لمصر وحثت على حل المشكلات المتعلقة بتأخر دخول السلع عبر منفذ مساعد البري، ومنح الإذن المسبق لبعض السلع والبضائع الليبية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء والحجر الزراعي المصري، إضافة إلى تفعيل الاتفاقيات المتعلقة بالاعتراف بشهادة المطابقة المتبادلة بين البلدين.

الاجتماع شهد حضور ممثلين من السلطات الليبية والمصرية، بما في ذلك مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتجارة، والملحق التجاري بالسفارة الليبية، ورئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة.