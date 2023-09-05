وزير الدفاع الإيطالي: حكومتنا أكبر من يعمل بجدية في ليبيا

أعلن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، أن حكومة بلاده أكبر من يعمل بجدية في ليبيا.

وقال كروسيتو، في مقابلة مع صحيفة «لاستامبا» الإيطالية، رصدتها وترجمتها «الساعة 24»، ردا على سؤال الصحيفة حول تصريحات وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني: «إنه لا ينبغي لنا السير خلف الولايات المتحدة»، حيث قال وزير الدفاع: “أرحب بخط الوزيرتاياني الأكثر حزما، وأنا أؤيده تماما. السياسة الخارجية لإيطاليا واحدة، وهو ووزارة الخارجية الإيطالية مديروها وأمناؤها. لم نشعر قط بأننا نسير في أعقاب الولايات المتحدة، بل حلفاء مقتنعين بها. تاياني يشهد على خط نتبعه بالفعل، في حين اعتادت إيطاليا في الماضي على طلب الإذن من جميع الحلفاء للقيام بأي شيء”.

وأضاف “قصة السفير الإيطالي نيكولا أورلاندو، الذي تم ترشيحه رئيساً لبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا ثم تم استبداله بدبلوماسي فرنسي بعد ضغوط من حكومة طرابلس قبل أن تتم الموافقة عليه من ليبيا. لم أفهمها أيضا لأنه لا أحد يعرف ليبيا أفضل من الدبلوماسية الإيطالية ولم يعمل أحد بجدية أكبر في ليبيا من هذه الحكومة الإيطالية”.

وتابع “”العديد من الخيارات السابقة. لكنني رأيت مؤخرًا أيضًا أشياء لم أفهمها. لقد تغلبنا على اعتمادنا على الغاز الروسي بشكل أساسي بفضل التعاون مع أذربيجان، وبعد أن أخذنا ما نحتاجه رأيت الكثير من التردد في مواصلة العلاقة، على سبيل المثال في مجال الدفاع. لكن إذا تم اختيار خط ما، فيجب علينا المضي قدمًا فيه، حتى لو لم يكن بعض الحلفاء سعداء”.