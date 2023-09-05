بعد إصابة 112 حالة بالتسمم في الخمس.. وزارة الصحة تعلن نتائج فحص العينات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 September, 2023

أسفرت نتائج عينات الدم والبراز التي أخذت من الحالات التي أصيبت بتسمم غدائي بعد تناول وجبات بإحدى صالات الأفراح ببلدية الخمس، عن تأكيد وجود بكتيريا “السلمونيلا” في عينات البراز.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أن نتائج العينات التي كشفت عنها وحدة الأحياء الدقيقة بقسم المختبرات الطبية داخل مستشفى الخمس التعليمي، لم تظهر أي نتائج إيجابية لوجود بكتيريا “السلمونيلا” في الدم.

وكانت وزارة الصحة قد تلقّت بلاغًا عبر غرفة الطوارئ المركزية بوصول حالات تسمم غذائي إلى مستشفى الخمس التعليمي، مساء الخميس الماضي وعلى إثر ذلك قامت بتفعيل فرق الإسعاف والطوارئ والاستجابة السريعة والبدء بالاستقصاء الوبائي.

وبلغ إجمالي الحالات التي وصلت لمستشفى الخمس على مدى يومين، (112) حالة (نساء، أطفال، رجال)، (59) حالة دخلت أقسام الإيواء منها (17) حالة أطفال.

ودعت وزارة الصحة إلى اتباع القواعد الصحية لسلامة الغذاء أثناء الإعداد والتحضير والتخزين، واختيار الأطعمة المطهية جيداً والالتزام بالنظافة الشخصية بصفة عامة وعلى الخصوص غسل الأيدي جيداً قبل الأكل.

وشددت وزارة الصحة على اتباع أهم قواعد السلامة الغذائية، وهي طهو الطعام بالقدر الذي سيتم استهلاكه في نفس اليوم، أما طهي الأطعمة خلال اليوم لتقديمها في اليوم التالي (في الحفلات والمناسبات مثلاً) فهي ممارسة لا ينصح بها؛ حيث أن الكثيرين لا يولون أهمية كبيرة لعملية التخزين الصحيح للأطعمة المطهية، فعند تخزين الأطعمة في الثلاجة لابد من مراعاة وضع الأطعمة المطهية في الرفوف العليا ووضع الأطعمة النيئة في الرفوف السفلى لتفادي انتقال أي عدوى أو ميكروبات.

ويعد التسمم الغذائي، حالة مرضية حادة يسببها انتقال البكتيريا أو الفيروسات أو الجراثيم للجسم عن طريق تناول الشخص لمواد غذائية ملوثة أو فاسدة.

وترجع الإصابة بالتسمم الغذائي إلى أكثر من 250 مرضًا مختلفًا، ومن بين أكثر هذه الأمراض شيوعًا حالات العدوى التي تتسبب بها أنواع مختلفة من البكتيريا مثل بكتيريا العطيفة “Campylobacter” والسالمونيلا، وبكتيريا الشيغيلا وبكتيريا الإشريكية القولونية المعروفة بـ “إيكولاي” وبكتيريا اللستيريا، و فيروسات النوروفيروس، وبكتيريا البوتولينوس.

وتنتقل بكتيريا السالمونيلا عن طريق الأغذية الملوثة ببراز الإنسان أو الحيوان حيث تنتشر إلى الغذاء عن طريق الأيدي أو الأدوات الملوثة أثناء عمليات الإعداد والتحضير والتداول لهذه الأغذية، ويصاب بها الإنسان عادة بعد تناوله للأطعمة الملوثة بها.