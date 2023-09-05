طقس ليبيا اليوم.. أمطار متفرقة شرقاً والحرارة تصل لـ 41 درجة

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت توقعات بسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي، تشمل مناطق الشمال الغربي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة اليوم الثلاثاء، عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اعتدال درجات الحرارة في باقي المناطق.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، تتكاثر السحب تدريجيا مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق من مساء اليوم، ومن المتوقع أن تكون جيدة بدايةً من مساء الغد على المناطق من طرابلس حتى سرت تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية أحيانا من مساء الغد على بعض المناطق الساحلية وتتراوح درجات الحرارة بين 28 و33 درجة مئوية.

وعن طقس (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، هناك احتمالية لسقوط أمطار على معظم المناطق ومن المتوقع أن تكون جيدة خصوصا على الجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 25 و31 درجة مئوية، وتسجل زيادة غدا على أقصى الساحل الشرقي.

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وفي منطقة (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية مع ظهور بعض السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانا، وتتراوح درجات الحرارة على معظم المناطق بين 36 و41 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.

وأخيراً طقس (الواحات – السرير- تازربو- الكفرة)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية، وتتراوج درجات الحرارة بين 35 و38 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا غدا ثم تتراجع يوم الخميس.