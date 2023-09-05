“أبوزريبة” يبحث مع مدير أمن أجدابيا ومنتسبي المديرية الأوضاع الأمنية

الوطن| رصد

بحث وزير الداخلية في الحكومة الليبية عصام أبوزريبة، في مكتبه بديوان الوزارة، مع مدير مديرية أمن أجدابيا أحمدالمسماري، ومساعد الشؤون الأمنية بالمديرية حامد الغناي، وعدد من منتسبي المديرية، ومدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة صالح عبدالغني، القضايا الأمنية والجهود المبذولة من المديرية للحد من الجريمة والعنف، وتحسين الوضع الأمني فيها.

وتعهد أبوزريبة بتقديم الدعم والمساعدة اللازمة للمديرية وتزويدها بالمعدات والتقنيات الحديثة التي تساعدها في أداء مهامها بكفاءة وفعالية عالية، مؤكدًا على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار.

وناقش الاجتماع تعديل المواد الخاصة بالقانون رقم 5 المعدّل بالقانون رقم 6 الصادر من مجلس النواب.

واستعرض الحضور وضع خطة من أجل إيجاد الحلول للصعوبات والعراقيل التي تحوّل دون تنفيذ مأموري الضبط القضائي للقانون منحيث ضبط المطلوبين والخارجين عن القانون.