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جامعة سرت: تسوية أوضاع 146 موظف

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 September, 2023

أكد رئيس جامعة سرت سليمان الشاطر تسوية أوضاع أكثر من 146 موظف وعضو هئية تدريس بالجامعة.

وبين الشاطر أن الإفراجات المالية الجديدة شملت 600 موظف وموظفة منهم عدد عشرة  أعضاء هئية تدريس بالجامعة  و 199 معيد بمختلف الكليات والأقسام بجامعة سرت وفروعها وقرابة  400 موظفين جدد سيتم صرف مرتباتهم فى حالة استكمال الإجراءات بتسوية أوضاعهم المالية.

وأشار الشاطر إلى أن جميع أعضاء هيئة التدريس بجامعة سرت باشروا أعمالهم  بعد انتهاء   الإجازة مبينا أنه سيتم في العاشر من شهر سبتمبر الجاري الشروع في إجراءات تجديد القيد  للطلاب وتسجيل الطلاب بكل التخصصات وبعد أسبوع سيتم البدء فى الدراسة بجامعة سرت بكافة كلياتها. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

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