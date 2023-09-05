الكوني يشدد على ضرورة منح مصلحة الآثار الإمكانيات التي تؤهلها البحث عن الآثار واكتشافها

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، الإثنين،رئيس مصلحة الآثار الذي استعرض أمامه طبيعة عمل المصلحة لحفظها الموروث الأثري الذي يحاكي تاريخ ليبيا على مر العصور، والمشاكل والصعوبات التي تعيق عملها.

رئيس المصلحة أشار خلال اللقاء بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي،لمشاريع التعاون مع الجهات المختصة في الداخل والخارج،في إطار التدريب، والتوثيق لرفع كفاءة الباحثين الأثريين لمواكبة كل جديد في هذا المجال.

بدوره،أكد الكوني أهمية العمل الذي تقوم به مصلحة الآثار للمحافظة على الإرث التاريخي.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالمصلحة، ومنحها الإمكانيات التي تؤهلها البحث عن الآثار، واكتشافها في كل المناطق، والاهتمام بالمتاحف التي تحوي آلاف القطع الأثرية، التي بحاجة للتطوير والتحوير لتضاهي المتاحف العالمية، ولمساهمتها في تنشيط السياحة الثقافية.