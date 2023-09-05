مجلس الدولة يبحث تطورات الوضع السياسي الليبي ونتائج (6+6)

ناقش مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، اليوم الإثنين، آخر التطورات السياسية في المشهد الليبي، ونتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين (6+6)٠

وبحسب بيان مقتضب، نشره المكتب الإعلامي للمجلس على فيسبوك، جاء ذلك في اجتماع ضم رئيس المجلس محمد تكالة، بحضور النائب الأول مسعود عبيد، والنائب الثاني عمر العبيدي، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز.

ولم يوضح المجلس مزيد التفاصيل حول نتائج أعمال لجنة (6+6) أو موقف المجلس إزائها، في وقت لا يزال الأفق الزمني لنهاية عمل اللجنة غير معروف.

والأحد، بحث تكالة والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي ملف الانتخابات، ومخرجات لجنة (6+6).

وعقد آخر اجتماعات اللجنة، مساء الثلاثاء الماضي بمقر مجلس النواب في بنغازي، وناقش ملاحظات حول مشروعات قوانين الانتخابات.

والأحد، استقبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي محمد تكالة، المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي وبحضور أعضاء مكتب الرئاسة بالمجلس.

وبحث اللقاء تطورات العملية السياسية في ليبيا، وعلى رأسها ملف الانتخابات، ومخرجات لجنة 6+6، ومتطلبات إنجاز الوعد الانتخابي، وضمانات القبول بنتائج هذه الانتخابات من أطراف العملية السياسية كافة.