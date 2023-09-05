العابد: إحالة بيانات فائض الملاك الوظيفي بمكاتب العمل تمهيدا لإعادة تنسيبهم

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 September, 2023

أكد وزير الخدمة المدنية المكلف علي العابد، إحالة بيانات فائض الملاك الوظيفي بمكاتب العمل تباعا، تمهيدا لإصدار قرارات إعادة تنسيبهم، عبر منصة “تنسيب”.

وبحسب منصة “حكومتنا” أكد العابد خلال لقائه عددا من الموظفين المحالين تحت تصرّف الخدمة عن مختلف مناطق ليبيا، أن الإجراءات تسير بشكل سلس وبوتيرة عالية، من خلال اللجنة المشكلة بعضوية وزارتي الخدمة المدنية والعمل لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن إعادة تنسيبهم للقطاعات.