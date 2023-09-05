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سفير بنغلاديش يناقش أوضاع الجالية البنغالية في مدينة بنغازي

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

زار سفير دولة بنغلاديش لدى ليبيا أبو الحسنات محمد خير البشر ديوان بلدية بنغازي  والتقى مع رئيس المجلس التسييري للبلدية المهندسالصقر عمران بوجواري .

وناقش البشر خلال اللقاء أوضاع الجالية البنغالية في مدينة بنغازي وضرورة العمل على تصحيح أوضاعها القانونية وحل المشاكلوالصعوبات التي تواجهها .

ونوه الى أهمية فتح قُنصلية لدولة بنقلاديش في مدينة بنغازي وتعزيز التعاون الإقتصادي من خلال التنسيق مع غُرفة التجارة والصناعه والزراعة بنغازي .

وأثنى على حُسن الإستقبال وتعاون وتجاوب البلدية فيما يتعلق بأوضاع الجالية البنغالية في المدينة.

الوسوم

#بلدية بنغازي سفير دولة بنغلاديش غُرفة التجارة والصناعه والزراعة ليبيا

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الوطن الليبية

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