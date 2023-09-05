سفير بنغلاديش يناقش أوضاع الجالية البنغالية في مدينة بنغازي

الوطن| متابعات
زار سفير دولة بنغلاديش لدى ليبيا أبو الحسنات محمد خير البشر ديوان بلدية بنغازي والتقى مع رئيس المجلس التسييري للبلدية المهندسالصقر عمران بوجواري .
وناقش البشر خلال اللقاء أوضاع الجالية البنغالية في مدينة بنغازي وضرورة العمل على تصحيح أوضاعها القانونية وحل المشاكلوالصعوبات التي تواجهها .
ونوه الى أهمية فتح قُنصلية لدولة بنقلاديش في مدينة بنغازي وتعزيز التعاون الإقتصادي من خلال التنسيق مع غُرفة التجارة والصناعه والزراعة بنغازي .
وأثنى على حُسن الإستقبال وتعاون وتجاوب البلدية فيما يتعلق بأوضاع الجالية البنغالية في المدينة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك