سفير بنغلاديش يناقش أوضاع الجالية البنغالية في مدينة بنغازي

الوطن| متابعات

زار سفير دولة بنغلاديش لدى ليبيا أبو الحسنات محمد خير البشر ديوان بلدية بنغازي والتقى مع رئيس المجلس التسييري للبلدية المهندسالصقر عمران بوجواري .

وناقش البشر خلال اللقاء أوضاع الجالية البنغالية في مدينة بنغازي وضرورة العمل على تصحيح أوضاعها القانونية وحل المشاكلوالصعوبات التي تواجهها .

ونوه الى أهمية فتح قُنصلية لدولة بنقلاديش في مدينة بنغازي وتعزيز التعاون الإقتصادي من خلال التنسيق مع غُرفة التجارة والصناعه والزراعة بنغازي .

وأثنى على حُسن الإستقبال وتعاون وتجاوب البلدية فيما يتعلق بأوضاع الجالية البنغالية في المدينة.