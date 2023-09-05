الدبيبة يبحث مع باتيلي مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 September, 2023

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد.

وبينت منصة “حكومتنا” أن باتيلي أحاط الدبيبة خلال اللقاء الذي جرى بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، بنتائج لقاءاته مع الأطراف السياسية المختلفة خلال جولته الأخيرة، التي أكد فيها ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

ونقل باتيلي للدبيبة إشادة أعضاء مجلس الأمن الدولي باستقرار الأوضاع في ليبيا مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك عقب الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي أمام المجلس أغسطس الماضي.

وأكد الدبيبة دعم جهود البعثة الأممية في ليبيا، مثمّنًا الدور الإيجابي لمبادرات المبعوث الأممي بهدف حل الأزمة الليبية، ودعمه تنفيذ الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة.