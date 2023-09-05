الفضيل: هناك حذر يشوب توحيد المصرف المركزي خاصة أن الانقسام السياسي لايزال موجودًا

ليبيا – بارك الخبير الاقتصادي عبدالحميد الفضيل، خطوة توحيد مصرف ليبيا المركزي،قائلا:” أبارك وأشجع هذا الإعلان بتوحيد أعلى سلطة نقدية في البلاد المتمثلة في مصرف ليبيا المركزي”.

الفضيل وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى”الاقتصادية”،أضاف:” هناك حذر يشوب هذا التوحيد كونه لم يكن الأول من نوعه خلال السنوات الماضية “، مردفا:” أن لجنة المراجعة الدولية (شركة دوليت) التي قامت بمراجعة حسابي المصرفيين اقترحت خارطة طريق بأربع أو خمس مراحل من أجل التوحيد”.

وكشف الفضيل عن التخوف من أين يحدث ذات الشيء خاصة أن الانقسام في المؤسسات الاقتصادية هو نتيجة الانقسام السياسي الذي لا يزال موجودا.

وأعرب عن أمله بأن تكون هذه المرة مختلفة عن سابقها كون هذا التوحيد متزامن مع اللجنة التي شكلها المجلس الرئاسي بخصوص مراقبة وتوجيه الإنفاق العام.

وتابع الفضيل حديثه:”قد يكون هذا الإعلان خطوة استباقية لتعديل وزاري يقضي إلى حكومة واحدة وهى عبارة عن توقعات،معربا عن أمله أن يصاحب هذا الإعلان إجراءات حقيقية على أرض الواقع وإلا سيظل مثله مثل الإعلانات السابقة مجرد حبر على ورق.

وأنهى الفضيل تصريحه :”لو اجتمع مجلس الإدارة بعد آخر اجتماع في سنة التي تليها نستطيع القول أن هذا التوحيد صاحبته إجراءات واقعية وملموسة”.