رئيس المجلس الرئاسي الليبي يشارك في قمة المناخ الأفريقية بنيروبي

شارك رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، في أعمال قمة المناخ الأفريقية، التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة الكينية نيروبي.

وحسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، حضر القمة رئيس جزر القمر، الذي يرأس الاتحاد الأفريقي عثماني غزالي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إضافة إلى عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والمنظمات الدولية.

ووصل المنفي، أمس، إلى نيروبي لحضور أعمال القمة التي انطلقت تحت عنوان: “تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لأفريقيا والعالم”، وتستمر حتى الغد الأربعاء.

وتهدف قمة المناخ الأفريقية إلى جعل القارة قوة ناشئة في مجال الطاقة المتجددة والدعوة إلى تخصيص مساعدات مالية دولية لها للاستفادة من الموارد والمهارات المتاحة لديها.