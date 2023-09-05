مجلس النواب يشرع في مناقشة مشروع قانون الميزانية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 September, 2023

أكد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن المجلس شرع في جلسته المغلقة اليوم الثلاثاء في مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2023.م المُقدم من الحكومة الليبية.

وأكد بليحق أن الجلسة تعقد برئاسة رئيس مجلس النواب وحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري والنائب الثاني مصباح دومة.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن جلسة اليوم تتضمن عدة بنود هي مناقشة قرار المجلس الرئاسي رقم (18) لسنة 2023.م بشأن الترتيبات المالية، واستدعاء رئيس الحكومة لجلسة استماع ، تشكيل لجنة لإعادة ودراسة وتقييم كل القرارات الصادرة عن المجلس والرئيس وهيئة الرئاسة المخالفة لما نصت عليه اللائحة الداخلية لعمل مجلس النواب .

كما يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة قانون الميزانية العامة والدين العام والقوانين ذات العلاقة، ومناقشة لجنة 6+6 والاستماع لها وتذليل الصعاب التي تواجهها، ومناقشة قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وفي هذا الشأن استحداث لجنة برلمانية دائمة تُعنى بالقضية الفلسطينية، ومناقشة قوانين صندوق الضمان الاجتماعي، وبحث انتخاب المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان، إضافة إلى ما يستجد من أعمال .